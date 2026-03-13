Araç Modifiyelerine Yeni Düzenleme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 27 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, araçlarda sürüş güvenliğini tehlikeye atan bazı uygulamalara yeni yaptırımlar getirildi.

Bakan Çiftçi, özellikle araçlarda sonradan takılan ekran ve ses sistemlerinin sürücünün dikkatini dağıtarak trafik güvenliğini riske atabileceğini belirtti.

Orijinal Sistemler Serbest

Bakan Çiftçi, araçların fabrikadan çıkan orijinal ses ve görüntü sistemlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını vurguladı.

Araç içindeki müzik sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek seviyede kullanılması halinde herhangi bir yasak bulunmadığını ifade eden Çiftçi, navigasyon ve multimedya amaçlı kullanılan orijinal ekranların da serbest olduğunu söyledi.

Sonradan Takılan Sistemlere 21 Bin TL Ceza

Yeni düzenleme kapsamında araçların orijinal yapısını bozacak şekilde yapılan bazı eklemelere ciddi yaptırımlar getirildi.

Buna göre:

Araca sonradan tablet veya ekran takılması

Video veya görüntü sistemleri ile sürücünün dikkatinin dağılması

Araçta hoparlör, amfi veya yüksek ses sistemleri eklenmesi

gibi durumlarda 21 bin TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yüksek Sesle Müzik Dinleyene Ceza

Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte araç içinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi de cezai yaptırım kapsamına alındı.

Bu tür durumlarda sürücülere 3 bin TL para cezası uygulanacak.

Amaç Trafik Güvenliğini Sağlamak

Bakan Çiftçi, getirilen düzenlemelerin amacının vatandaşları cezalandırmak olmadığını belirtti.

Düzenlemenin temel hedefinin sürücünün dikkatinin dağılmasını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurgulayan Çiftçi, sürücülerin yola odaklanmasının hem kendi can güvenlikleri hem de diğer sürücüler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Araç Sahiplerine 1 Nisan’a Kadar Süre

Yetkililer, vatandaşların araçlarında bulunan standart dışı plakalar, ekran sistemleri ve yüksek sesli müzik ekipmanlarını mevzuata uygun hale getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanındığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, sürücülere şu çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."