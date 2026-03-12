Plastik Atıklarla Mücadelede Yeni Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık vizyonu kapsamında plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre tek kullanımlık bazı plastik ürünlerin piyasaya arzı kademeli olarak sınırlandırılacak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, düzenlemenin döngüsel ekonomi eylem planı ve Türkiye’nin atık yönetimi stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Hangi Plastik Ürünler Kapsama Giriyor?

Günlük yaşamda sıkça kullanılan birçok ürün düzenlemenin kapsamına girebilir.

Bunlar arasında:

Plastik bardaklar

Plastik çatal, kaşık ve bıçaklar

Tek kullanımlık içecek ve yemek kapları

Kulak temizleme çubukları

Balon çubukları

yer alıyor.

Yetkililer, düzenlemenin tüm plastik ürünleri yasaklamayı hedeflemediğini, özellikle geri dönüştürülemeyen ve çevre kirliliğine neden olan tek kullanımlık ürünleri sınırlamayı amaçladığını vurguluyor.

Doğa Dostu Alternatifler Teşvik Edilecek

Yeni düzenleme kapsamında plastik ürünlerin yerine geri dönüştürülebilir veya biyobozunur ürünlerin kullanılması teşvik edilecek.

Kağıt, ahşap ve bambu gibi malzemelerden üretilen ürünlerin bu süreçte alternatif olarak öne çıkması bekleniyor.

Kısıtlama Kademeli Olarak Uygulanacak

Bakanlık yetkililerine göre bazı ürünlerde kısıtlama 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bazı ürün gruplarında ise uygulamanın 2027 yılının başında devreye girmesi planlanıyor.

Yönetmelik taslağı şu anda kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açık durumda.

Türkiye’nin Geri Dönüşüm Hedefi

Türkiye’de Sıfır Atık uygulamaları sayesinde geri kazanım oranı son yıllarda yüzde 40 seviyesine ulaştı.

Uzun vadede ise 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda geri kazanım oranının yüzde 60’ın üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

Yeni düzenlemenin, hem plastik kirliliğini azaltması hem de çevre üzerindeki baskıyı düşürmesi hedefleniyor.