Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ﻿Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Artuklu'da bir araç ve bir ikamette yapılan aramalarda, 603 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 30 uzun namlulu silah fişeği, uzun namlulu silah şarjörü ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.