İran’dan Strateji Değişikliği Açıklaması

İran Hatem-ül Enbiya Ortak Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ülkesinin askeri stratejisinde önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Zülfikari, İran’ın bundan sonra misilleme saldırıları yerine “kesintisiz saldırı” yaklaşımını benimseyeceğini ifade etti.

Petrol Sevkiyatına Yönelik Uyarı

Açıklamasında ABD ve müttefiklerine sert mesajlar veren Zülfikari, petrol sevkiyatına yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İranlı sözcü, şu sözleri dile getirdi:

"ABD'ye, Siyonistlere ve müttefiklerine tek bir litre petrolün bile ulaşmasına izin vermeyeceğiz."

Zülfikari, bu ülkelere petrol taşıyan gemi ve tankerlerin meşru hedef olarak görülebileceğini belirtti.

Petrol Fiyatı İçin 200 Dolar Uyarısı

İranlı yetkili, enerji piyasalarına ilişkin de dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

Zülfikari, bölgedeki güvenlik durumuna bağlı olarak petrolün varil fiyatının 200 dolara kadar çıkabileceğini iddia etti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlıklı olun. Petrol fiyatı, bozduğunuz bölge güvenliğine bağlıdır.”

Bu açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.