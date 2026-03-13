Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin önemine şu ifadelerle dikkat çekiliyor:

“Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi’nde indirdik.

Bilir misin nedir Kadir Gecesi?

Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

O gece melekler ve Ruh Rablerinin izniyle her iş için iner dururlar.

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.”

Bu ayetlerde ifade edildiği gibi Kadir Gecesi’nin içinde bulunmadığı bin aydan daha hayırlı olduğu bildiriliyor.

Ramazan Ayının Kalbi Olarak Kabul Ediliyor

İslam alimlerine göre Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak görülen Kadir Gecesi, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bağışlanma kapılarının açıldığı özel bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının özellikle son günlerinde aranması gerektiği tavsiye ediliyor.

Kadir Gecesi Pazartesi Günü İdrak Edilecek

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gece Türkiye genelinde ibadet ve dualarla karşılanacak.

Müslümanlar İçin Büyük Bir Manevi Fırsat

Din alimleri, Ramazan ayının son günlerinin Kadir Gecesi’nin bereketiyle geçirilmesi gerektiğini belirterek bu gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandırdığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle Müslümanlar namaz, Kur’an tilaveti, zikir ve dualarla bu mübarek geceyi değerlendirmeye çalışıyor.

Camilerde Özel Programlar Düzenlenecek

Kadir Gecesi dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde Kur’an tilavetleri, mevlit programları ve dua etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen programlarda, Müslümanlar namaz, dua ve ibadetlerle bu mübarek geceyi ihya edecek.