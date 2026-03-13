Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi aşevinde dağıtılan kavurmayla ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz ay aşevinin yemek dağıtım noktasından kavurma alan bir vatandaş, yemeğin içerisinde yabancı bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kavurmadan Yarış Atına Ait Çip Çıktı

Yapılan ilk incelemelerde, kavurmanın içinden çıkan cismin yarış atlarında kullanılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler 4 Şubat tarihinde aşevinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında 3 ve 4 Şubat tarihlerinde hazırlanan kavurmalardan numune alındı ve analiz için Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Laboratuvar Sonucu: Tek Tırnaklı Eti

Laboratuvar incelemesinde alınan iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.

Analiz sonuçlarının ardından aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma imha edildi.

Et Tedarik Eden Firmalar da İncelendi

Soruşturma kapsamında aşevine et sağlayan işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan analizlerde tedarikçi firmalardan alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı

Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine dahil edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden Açıklama Geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise aşevine alınan etlerin açık ihale yöntemiyle temin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır."

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.