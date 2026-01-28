Polonya'nın turistik kentlerinden Kazimierz Dolny'de, düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle Vistül (Vistula) Nehri'nin geniş bir bölümü dondu.
İspanya'da iki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi! Kaza nasıl meydana geldi?
İçeriği Görüntüle
Kazimierz Dolny Belediyesinden yapılan açıklamada, düşük seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kentin kıyı şeridinde yer alan nehrin geniş segmentinin buzla kaplandığı bildirildi.
Açıklamada, Vistül Nehri'nin söz konusu bölgesinin son 14 yıldır ilk kez donduğu kaydedildi.
Kaynak: AA