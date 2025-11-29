Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansından yapılan açıklamada, Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 248'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 500'den fazla yaralının tedavisinin sürdüğü, kapalı yollar nedeniyle erişilemeyen alanlara ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve binlerce ailenin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.