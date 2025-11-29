İlk KYK Burs ve Kredi Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı bilgilendirmede ödemelerin Ekim ayını da kapsayacak şekilde toplu yapılacağını duyurdu. Bu duyuru, yeni burs burs alacak öğrencilerin iki aylık toplu ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler 18-22 Kasım arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde Kasım ayının 2. yarısında, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapılması bekleniyor:

“0-2” → 1. gün

“4-6” → 2. gün

“8” → 3. gün

KYK Bursu Nasıl Alınır?

Burs ve krediler, öğrencilerin adına açılan Ziraat Bankası Bankkart Genç hesaplarına tanımlanıyor.

Daha önce kartı olan öğrenciler için otomatik tanımlama yapılıyor.

Yeni bursiyerler kart teslim tarihlerini T.C. kimlik numaralarıyla Ziraat Bankası’ndan öğrenebiliyor.

2025 KYK Burs ve Kredi Ücretleri

Bakanlık tarafından yapılan güncel duyuruya göre mevcut burs ve kredi tutarları:

Lisans / Ön Lisans: 3.000 TL

Yüksek Lisans: 6.000 TL

Doktora: 9.000 TL

2026 yılı için yeni burs tutarlarının ocak ayından önce açıklanması bekleniyor.

2026 KYK Burs Zammı Beklentisi

Ekonomi yönetiminin yeniden değerleme oranı ve enflasyon hedefleri dikkate alındığında, burslara %30-%50 arası zam yapılması bekleniyor.

Olası yeni burs tutarları:

%30 zam: 3.900 TL

%40 zam: 4.200 TL

Yüksek Lisans Tahmini (2 katı üzerinden)

8.000 TL – 8.500 TL

Doktora Tahmini (3 katı üzerinden)

10.000 TL – 10.750 TL

Zamlı KYK Bursu Ne Zaman Yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aralık ayında açıklama yapması bekleniyor. Zamlı burs ödemeleri 6-10 Ocak 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Ayrıca yeni burs kazanan öğrenciler için Ekim + Kasım + Aralık toplu ödemesi de aynı tarihlerde yapılacak.