Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri, sınava katılacak öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. MEB’in yayımladığı 2025–2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte, 1. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı gün ve saatler kesinleşti.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?

Açık lise sınavlarının Aralık ayında yüz yüze olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Sınav oturumları şu şekilde:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – 10.00

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Açık lise 1. dönem sınav giriş belgeleri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sınav giriş belgelerini aşağıdaki adreslerden görüntüleyebilir:

Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı kabul edilmektedir. Fotoğrafın net olması ve öğrencinin sınav günü belgeyi yanında bulundurması zorunludur.