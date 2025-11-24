Tercihlerini yapan öğretmen adayları şimdi gözlerini MEB canlı yayın ekranına çevirdi. Peki, 2025 öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Canlı yayın nereden izleniyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

2025 Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı mı?

Öğretmen atama sonuçları, MEB’in düzenlediği canlı yayın üzerinden duyuruluyor.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre:

Atama sonuçları MEB’in resmi X (Twitter) hesabından canlı olarak takip edilebiliyor.

Canlı yayının ardından sonuçlar MEB atama sonuçları ekranı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Atama listeleri açıklandığı anda tüm adaylar T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak görev yerlerini görüntüleyebilecek.

Öğretmen Atama Sonuçları Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

2025 öğretmen atama sonuçlarını canlı izlemek için:

Öğretmen Atama Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleşiyor

15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağı tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenleniyor.

Törende atama butonuna basılmasıyla birlikte branşlara göre öğretmenlerin görev yapacağı iller anlık olarak açıklanacak.

2025 Öğretmen Atama Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Canlı yayının tamamlanmasının ardından sonuçlar şu kanallardan ulaşılabilir:

✔ MEB Öğretmen Atama Sonuçları Ekranı

Adaylar, MEB’in resmi atama sonuç ekranına girerek T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilir.

✔ e-Devlet Öğretmen Atama Sonuçları

e-Devlet üzerinden “MEB – Atama Sonuç Sorgulama” sayfasına giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilir.

15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Nasıl İşledi?