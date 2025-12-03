Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokula başlama yaşıyla ilgili önemli bir değişiklik için çalışmaları başlattı. Yeni düzenlemenin ana amacı; akran zorbalığını azaltmak, sınıf içi yaş farklarını en aza indirmek ve öğrencilerin akademik uyum sorunlarını ortadan kaldırmak.

Mevcut Sistemde Yaş Farkı Sorunu

Şu anda 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor.

Veliler ise:

66–68 aylık çocuklarını dilekçe ile erken başlatabiliyor,

69–71 aylık çocuklarının eğitime başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.

Bu durum aynı sınıfta bir yılı aşan yaş farklarına yol açıyor. Uzmanlara göre bu fark; akademik başarıyı, sosyal uyumu ve davranış gelişimini olumsuz etkiliyor.

Yeni Yaş Sınırı: 72 Ay

MEB’in gündemindeki düzenlemeye göre ilkokula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak. Böylece çocukların gelişimsel olarak daha hazır bir dönemde eğitime başlaması hedefleniyor.

Velilere Yeni Esneklik: 3 Ay Erken veya 3 Ay Geç Başlama

Yeni sistemde veliler dilekçe ile:

Ya da 3 ay erteleyebilecek.

Böylece öğrencilerin bireysel gelişime göre yönlendirilmesi ve sınıf içi denge sağlanması amaçlanıyor.

Eğitim Kalitesini Artırmayı Hedefleyen Adım

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, ilkokul öğrencileri arasında yaş ve gelişim farklarının azalması, akademik uyumun güçlenmesi ve sosyal sorunların azalması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bu değişikliği, eğitimde kaliteyi artırma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.