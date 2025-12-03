“Andırın’dan Gazze’ye Gönül Köprüsü” sloganıyla Andırın İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kermes, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Tufanpaşa İlkokulu’nda yapıldı.

Saat 09.00–16.00 arasında açık kalan kermeste öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ilçe sakinleri bir araya gelerek Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hazırlanan ürünleri satın aldı. Etkinlik boyunca dayanışma ruhu ön planda olurken, büyük-küçük herkes yardım seferberliğine katkı sundu.

Yetkililer, kermesin amacının yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda öğrencilerin merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerle yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Andırın İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Kermesimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gazze halkının yaralarını sarmak için gösterilen bu duyarlılık, ilçemizin gönül zenginliğini bir kez daha ortaya koymuştur.”

Kermesten elde edilen tüm gelirin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.