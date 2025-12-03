Onikişubat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında, Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencileri, ONBEL bünyesinde alanında uzman baristalardan uygulamalı eğitim alacak.

İki kurum arasında hayata geçirilen proje, hem öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hem de gençlere istihdam kapısı açmayı hedefliyor.

KAHVE ON2 markasının uzman baristaları tarafından verilen eğitimler, öğrencilerin hem mesleki becerilerini artıracak hem de istihdam açısından önemli bir fırsat oluşturacak.

Okulda düzenlenen imza törenine Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tekinşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Okul Müdürü Veysel Mehmet Gültekin ve basın mensupları katıldı.

Okul Müdürü Gültekin, protokolün sektörel ihtiyaca cevap verdiğini belirterek desteklerinden dolayı Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Tekinşen ise Kahve ON2 markasını oluştururken sektörde nitelikli personel bulmakta zorlandıklarını, bu iş birliğinin hem gençlere meslek fırsatı sunacağını hem de sektörün açığını kapatacağını ifade etti. Protokolün hayırlı olması temenni edildi.