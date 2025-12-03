28 Kasım 2025’te Elbistan’da düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda: 31,68 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar,

3.100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

30 Kasım 2025’te kent genelinde yapılan başka bir operasyonda ise iki şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda: 361 adet Captagon, 9 adet sentetik ecza, 0,69 gram esrar bulundu.

Her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla süreceğini bildirdi.