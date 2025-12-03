28 Kasım 2025’te Elbistan’da düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda: 31,68 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar,

3.100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

30 Kasım 2025’te kent genelinde yapılan başka bir operasyonda ise iki şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda: 361 adet Captagon, 9 adet sentetik ecza, 0,69 gram esrar bulundu.

Her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dulkadiroğlu Meclisi toplandı kentin geleceği masaya yatırıldı
Dulkadiroğlu Meclisi toplandı kentin geleceği masaya yatırıldı
İçeriği Görüntüle

Emniyet birimleri, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla süreceğini bildirdi.