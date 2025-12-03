Okul öğrencilerinden BERİL KALIÇ, 21–25 Kasım 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde gerçekleştirilen Fibonacci Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatlarında ülkemizi örnek bir başarıyla temsil ederek dünya birinciliği elde etti.

KALIÇ, öğretmenleri rehberliğiyle yürüttüğü yoğun hazırlık sürecinde hem teknik tasarım hem de problem çözme becerilerini üst düzeye taşıyarak; yarışmanın farklı kategorilerinde sergilenen yüksek nitelikli projeler arasında öne çıkıp jüri tarafından büyük takdir topladı.

Ülkemizden ve dünyanın farklı bölgelerinden katılan yüzlerce öğrenci arasında "Labirent Çözen ve Çizgi Takip Eden Robot" alanında dünya birinciliği, kızlar kategorisi çizgi izleyen kısmında ise dünya ikinciliği elde etti.

Bu büyük başarıya başta Beril Kalıç olmak üzere, ailesi, yarışma sürecini büyük bir özveriyle yürüten Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği önemli katkılar sağladı.