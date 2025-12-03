Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Dulkadiroğlu Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu’nda farkındalık dolu bir programa imza attı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, engelli bireylerin yaşamlarına dikkat çekilirken başarı hikâyeleriyle ilham veren konuklar da öğrencilerle buluştu.

Programın en özel konukları, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2025 Goalball Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olarak tarihi bir başarı elde eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Goalball Kadın Takımı’nın sporcuları Reyhan Yılmaz ve Buket Atalay oldu. Avrupa arenasında elde ettikleri dereceyle Türkiye’ye gurur yaşatan sporcular, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başarılı Sporcular Sporun Kendilerine Kattıklarını Anlattı

Spor hayatlarındaki dönüm noktalarını öğrencilerle paylaşan Yılmaz ve Atalay, goalballa tanışma süreçlerini, karşılaştıkları zorlukları ve sporun hayatlarına kattığı değerleri tüm içtenlikleriyle anlattı. Başarılı sporcular, “Engel tanımadan çalışıldığında her hedefe ulaşılabileceğini” vurgulayarak öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öğrencilerden Farkındalık Dolu Gösteriler

Etkinlik kapsamında Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenledi. Sahne performanslarıyla hem düşündüren hem de farkındalık oluşturan öğrenciler, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Programın sonunda konuşan öğrenciler hem yapılan etkinliklerin hem de milli sporcuların anlatımlarının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Reyhan Yılmaz ve Buket Atalay’ın başarı hikâyeleri bize ilham verdi. Engelli bireylerin hayatını anlamamız açısından çok verimli bir program oldu” ifadelerini kullandı.