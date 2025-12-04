Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Sanatın birleştirici gücüyle Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Sütçü İmam Üniversitesi ve Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğiyle hayata geçirilen ve tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan “Bir Başka Orkestra”, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte salonu dolduran müzikseverler, orkestra üyelerinin hazırladığı şölenle hem müzik resitali hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Farklı enstrümanlarla sahne alan ve koro performanslarıyla büyük beğeni toplayan “Bir Başka Orkestra”, yetenekleriyle sanatın engel tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen özel etkinlik, sanatın engelleri ortadan kaldıran evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplumsal farkındalık ve kapsayıcılık adına güçlü bir mesaj niteliği taşıyan etkinlik Kahramanmaraş’ın kültürel hayatına da değer kattı.

Bir Başka Orkestra’nın sunduğu müzik ziyafetini salonda takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bir Başka Orkestra, bir müzik topluluğunun ötesinde birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, azmin ve sanatın gücünün ete kemiğe bürünmüş hali. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, Sütçü İmam Üniversitesi ve Açık Sahne Sanatları iş birliğinde kurduğumuz bu özel orkestramız, 18 Kasım 2024’ten bu yana tamamı özel gereksinimli 26 değerli üyemizle yoluna büyük bir kararlılık ve aşkla devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana düzenlenen 3 konser, şehrimize çok güçlü bir mesaj verdi. Herkes farklıdır, herkes eşittir ve herkes doğru imkanlar sunulduğunda bir sahnenin, bir sanatın ve bir başarının öznesi olabilir. Bu orkestra sabrın, emeğin, fedakarlığın ve sevginin notalara dönüştüğü bir okul oldu. Her bir kardeşimizin sahnedeki duruşu, engelsiz bir yaşamı hep birlikte kurmanın mümkün olduğunun göstergesidir. Bir Başka Orkestra ekibimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”