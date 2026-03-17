Verilere göre Elbistan’da ölçülen PM10 yıllık ortalaması yaklaşık 45 µg/m³ seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, hava kalitesinin sınır değerlere oldukça yakın olduğunu ortaya koyarken, bölgedeki hava kirliliği riskini de gözler önüne serdi.

Uzmanlar, özellikle Elbistan’da hava kalitesini etkileyen faktörlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. İlçede sanayi faaliyetleri, ısınma kaynaklı emisyonlar ve çevresel koşulların bu değerlerde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye genelinde en temiz hava Konya’nın Sarayönü ilçesinde ölçülürken, bazı bölgelerde ise hava kalitesinin iyi seviyelerde olduğu görüldü. Ancak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, açıklanan verilerle birlikte hava kirliliği açısından öne çıkan yerlerden biri oldu.