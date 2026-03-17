Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların üretildiği ve depolandığı adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

42 Kaçak İmalathane Deşifre Edildi

Operasyonlar kapsamında:

42 adet yasa dışı sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı

Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Üretim ve dağıtım ağına ciddi darbe vuruldu

Yetkililer, bu operasyonların kaçak üretim zincirini önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.

337 Şüpheli Hakkında İşlem

Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 337 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, yasa dışı üretim ve satış faaliyetleriyle büyük çaplı vergi kaybına neden olduğu tespit edildi.

100 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi

Operasyonlarla birlikte:

Yaklaşık 100 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi

Kayıt dışı ekonomiye karşı önemli bir adım atıldı

Kaçakçılıkla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Emniyet yetkilileri, yalnızca tütün ürünlerinde değil;

Alkollü içkiler

Elektronik eşyalar

Tarihi eserler

Akaryakıt

gibi birçok alanda kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Yetkililerden Tebrik Mesajı

Operasyonda görev alan:

KOM Başkanlığı ekipleri

İl Emniyet Müdürlükleri

Cumhuriyet Başsavcılıkları

başta olmak üzere tüm personelin başarılı çalışmaları takdir edildi.