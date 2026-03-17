Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
Yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların üretildiği ve depolandığı adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
42 Kaçak İmalathane Deşifre Edildi
Operasyonlar kapsamında:
42 adet yasa dışı sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı
Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Üretim ve dağıtım ağına ciddi darbe vuruldu
Yetkililer, bu operasyonların kaçak üretim zincirini önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.
337 Şüpheli Hakkında İşlem
Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 337 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin, yasa dışı üretim ve satış faaliyetleriyle büyük çaplı vergi kaybına neden olduğu tespit edildi.
100 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi
Operasyonlarla birlikte:
Yaklaşık 100 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi
Kayıt dışı ekonomiye karşı önemli bir adım atıldı
Kaçakçılıkla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor
Emniyet yetkilileri, yalnızca tütün ürünlerinde değil;
Alkollü içkiler
Elektronik eşyalar
Tarihi eserler
Akaryakıt
gibi birçok alanda kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Yetkililerden Tebrik Mesajı
Operasyonda görev alan:
KOM Başkanlığı ekipleri
İl Emniyet Müdürlükleri
Cumhuriyet Başsavcılıkları
başta olmak üzere tüm personelin başarılı çalışmaları takdir edildi.