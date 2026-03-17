Rahmet ve bereket ayı Ramazan, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle Kahramanmaraş’ta hayat bulmaya devam ediyor. Kentte kurulan iftar çadırları, yalnızca sofraları değil gönülleri de bir araya getirirken, bu anlamlı buluşmaların en dikkat çeken adreslerinden biri de Özge Group’un öncülüğünde kurulan gönül sofrası oldu.

Hayırseverlik anlayışını toplumsal dayanışmayla buluşturan Özge Group, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü iftar organizasyonlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Ali Özge Camii önünde, Özge Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Özge Himayesinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özge koordinasyonunda kurulan iftar çadırı, kısa sürede şehrin en yoğun ve en anlamlı buluşma noktalarından biri haline geldi.

Akşam ezanına dakikalar kala çadırda oluşan kalabalık, Ramazan’ın birleştirici ruhunu gözler önüne serdi. Günlük yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan iftar organizasyonu, Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam ederek toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği oldu.

Özge Group’un hayata geçirdiği bu anlamlı çalışma, ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettiren bir merhamet köprüsüne dönüştü.

Bir sofranın etrafında buluşan yüzlerce insan, Ramazan ayının özünü bir kez daha ortaya koydu: Paylaştıkça artan bereket, edilen dualarla büyüyen umut ve birlik olmanın verdiği huzur…