Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde hayvancılık altyapısını güçlendirmek ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Canlı Hayvan Borsası’na inşa edilecek modern kesimhanenin yapım çalışmalarına başlandı.

50 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen kesimhane, Avrupa standartlarına uygun şekilde projelendirilerek hijyen, kalite ve verimlilik odaklı bir anlayışla tasarlandı. Çelik ve panel sistem kullanılarak inşa edilecek tesis, dayanıklılığı ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 350 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan kesimhane, şehirdeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunacak.

Donanımlı ve Fonksiyonel Yapı

Proje kapsamında tesis içerisinde; hayvanların kontrollü şekilde bekletileceği padok alanı, idari ofisler, soğuk hava deposu ve kesim salonu yer alacak. İki katlı olarak inşa edilecek tesis, tüm süreçlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine imkân tanıyacak şekilde planlandı.

Kasaplar Odası Başkanı Uyduran’dan Teşekkür

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, inşasına başlanan yeni kesimhanenin şehir ve üretici için çok büyük değer olduğunu vurguladı. Uyduran, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, burada kasap ve adakçı esnafımızın hayallerini gerçekleştirdi. Bu projeyle üretici, esnaf ve vatandaşlara sahip çıkılıyor. Şehrimize kazandırılan bu modern kesimhane için Fırat Görgel başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yıllardır İhtiyacımız Olan Yatırım Hayata Geçiriliyor”

Adakçı esnaflarından Ali Gürsoy, “Bu kesimhane memleketimizin ihtiyacıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir esnaf Ramazan Uyduran ise, “30 yıldır adakçılık yapıyorum. Bu alanda mezbahane gerekliydi ve şimdi yapılıyor. Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kasap esnafı Savaş Ayvacı da, “Bu mezbahane şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı. Sağ olsun Fırat Görgel başkanımız hayata geçiriyor. Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” cümlelerini kaydetti.