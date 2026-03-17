İslam âleminin en müstesna gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Kahramanmaraş genelinde büyük bir huşu ve yoğun katılımla idrak edildi. Şehrin dört bir yanındaki camilere akın eden vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini ibadet ve dualarla yaşayarak sabaha kadar süren bir kulluk iklimine ortak oldu.

Gecenin en yoğun yaşandığı mekânlardan biri olan Ulu Camii, binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu. Bu anlamlı gecede AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül de vatandaşlarla birlikte saf tutarak Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu paylaştı.

Cami çıkışında değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Burak Gül, Kadir Gecesi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna bir gece olduğunu ifade ederek, “Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Rabbim milletimize birlik, beraberlik ve huzur nasip etsin” dedi.