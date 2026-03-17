Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez mevkiinde bulunan bir kumaş ve boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında, iddiaya göre fabrika sahibi ve bazı çalışanlar ile itfaiye ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada 27 yaşındaki itfaiye eri darbedilerek yaralandı. Yaralı itfaiyeci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sırasında bazı kişilerin görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da tepki gösterdiği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.