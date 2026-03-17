Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başkan Küpeli, mesajında Çanakkale Savaşı’nın yalnızca bir savaş olmadığını, Türk milletinin istiklal ve bağımsızlık uğruna tek yürek olduğu mukaddes bir mücadele olduğunu vurguladı. Çanakkale’de verilen destansı mücadelenin, imkânsızlıklar içinde dahi iman ve vatan sevgisinin zaferi olduğunu ifade etti.

Mesajında, cephede yazılan kahramanlık destanlarına da değinen Küpeli, Seyit Onbaşı’nın sırtladığı mermiyle milletin kaderini değiştirdiğini, Mehmetçiğin siperlerde gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü ve 57. Alay’ın eşsiz fedakârlık örneği sergilediğini hatırlattı.

Türk milletinin tarih boyunca aynı ruh ve kararlılıkla varlığını sürdürdüğünü belirten Küpeli, bu mücadelenin köklerinin Malazgirt Meydan Muharebesi’nden Büyük Taarruz’a uzanan bir şuurun parçası olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Küpeli, milletin geçmişine sahip çıktığı sürece güçlü kalacağını belirterek, ecdadın emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Küpeli, hayatta olan gazilere ve şehit ailelerine şükranlarını sundu.

Başkan Küpeli, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadeleriyle mesajını tamamladı.