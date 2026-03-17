Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları hafif ticari aracı İskenderun-Belen kara yolunda durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Gözaltına alınan sürücü M.F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA