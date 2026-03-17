Kaza, Afşin–Göksun yolu üzerindeki TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, içerisinde bulunan iki kişi araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalarının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.