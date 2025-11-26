Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Tekin Mardin programında önemli açıklamalar yaptı. Zorunlu eğitim süresinden kayıt sistemine, liselerdeki ders sürelerinden müfredat tartışmalarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar içeriyor.

Çalışan velilerin yıllardır dile getirdiği “iki ara tatil” şikâyetlerine dikkat çeken Bakan Tekin, uygulamanın gelecek yıldan itibaren kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

“Ara Tatil İçin Yoğun Talep Var, Kaldırabiliriz”

Velilerden iki ara tatilin kaldırılmasına yönelik çok sayıda talep geldiğini belirten Bakan Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi. Tekin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz."

“Zorunlu Eğitimde Değişiklik Reddedilmedi, “Acele Etmeyeceğiz”

Bakan Tekin, liselerdeki sürelerin kısaltılmasıyla ilgili de konuştu. Konunun “aceleye getirilmeyeceğini” söyledi. Zorunlu eğitimi tamamlama yaşının yükselmesinin gençlerin iş yaşamına girişini geciktirdiğini vurgulayan Yusuf Tekin,

"Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Mesele eğitimin kısalması değil, çocukların daha erken mezuniyet ve yetkinlik kazanması.” dedi.

Açık Uçlu Sorular

Test sınavlarında, ilerleyen dönemlerde açık uçlu soruların yöneltilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin,

"Aslında pilot olarak uyguluyoruz şu anda. Açık uçlu sınavları değerlendirebilecek bir öğretmen ekibi de oluşturuyoruz. TÜBİTAK'la ortak bir yazılımla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar uzun vadede bizim işimize yarayacak." dedi.

“İyi Okula Kayıt Oyunu” Tarih Oluyor

Velilerin adres taşıyarak “popüler okul” seçme girişimlerine karşı yeni bir sistem geliyor. İçişleri Bakanlığı ile birlikte yeni merkezi kayıt yazılımı hazırlanıyor. Bu sistemle adrese dayalı olmayan kayıtlar otomatik olarak engellenecek. Böylece okullarda sınıf dengesizliği ve öğretmen tercih baskısının önüne geçilecek.

Akademi Hazırlıkları ve Alımlar

"Akademide şu anda 7 ilde zaten merkezlerimiz hazır. Biz kamuya ilave külfet getirecek bir şey yapmadan hazır binalarımızı efektif kullanmak üzere bu işleri yürüyoruz. Norm güncelleme takvimimiz Kasım ayı. 24 Kasım'da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız. Son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce."

Öğretmen Seçimi Artık Bilgisayar Kararıyla

Yusuf Tekin geçen yıl devreye alınan sistemle ilgili şunları aktardı: