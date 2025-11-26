Dizi, Adana'nın güçlü ve köklü iki ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki kuşaklar boyunca süren iktidar mücadelesine odaklanıyor. Yıllar önce yaşanan çatışmaların ardından kurulan kırılgan barış, ortaya çıkan büyük bir sırla bozuluyor ve iki aile yeniden karşı karşıya geliyor.

Güç, hırs, intikam ve adalet üzerine kurulu hikâyede; Adana’ya yeni atanan Savcı Nevin (Gülsim Ali) ile Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) arasında başlayan tutkulu aşk tüm dengeleri değiştiriyor. Ömer'in ailesini koruma mücadelesi, Nevin'in gelişiyle çok daha çetin bir hal alıyor.

Bereketli Topraklar neden final yapıyor?

Dizi, ekran serüvenine 2 Kasım’da başladı ve ilk bölümde 1,97 reyting alarak zayıf bir açılış yaptı. İkinci ve üçüncü bölümlerde de beklenen çıkışı yakalayamayan Bereketli Topraklar, ilk üç bölümü sadece 2,12 reyting ortalaması ile tamamladı.

Bereketli Topraklar dizisi, reytinglerde beklentilerin altında kalınca ekran yolculuğunu erken bitirme kararı aldı. Seyircilerin severek takip ettiği yapım, final haberinin duyurulmasının ardından sosyal medyada gündemin üst sıralarına yükseldi. Dizinin izleyicileri, “Bereketli Topraklar ne zaman final yapacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Bereketli Topraklar final bölümü ne zaman?

Alınan karara göre Bereketli Topraklar dizisi 30 Kasım’da yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekrana veda edecek.



