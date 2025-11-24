Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan tercihler sonrası 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Atama töreni yaklaşırken yüz binlerce öğretmen adayının gözü “Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna çevrildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi 24 Kasım Pazartesi günü yapılacak ve sonuçlar aynı gün içerisinde erişime açılacak. Adaylar, atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar;

Sınıf öğretmenliği (4 bin 378),

Özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87),

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802),

Okul öncesi öğretmenliği (1321) ve

İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi (MEB-AGS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Atama takvimi ile ilgili tüm güncellemeler MEB’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.