Türk Hava Yolları (THY), kış döneminde yurt dışına seyahat planlayan yolculara yönelik yeni bir kampanya başlattı. THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Güney Avrupa’nın popüler şehirlerine avantajlı fiyatlarla uçmak isteyen yolcular, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimli biletleri 30 Kasım’a kadar satın alabilecek.

Kampanya kapsamında, 12 Ocak 2026 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda Atina ve Selanik’e 129 dolar, Torino, Bari, Napoli ve Katanya’ya 189 dolar, Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse ve Bordo’ya 199 dolar fiyatlarla seyahat edilebilecek. Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine uçmak isteyenler için bilet fiyatları 209 dolar, Paris, Lizbon ve Porto için ise 219 dolardan başlıyor.

THY, özel fiyatların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden geçerli olduğunu belirtti. Yolcular, kampanyanın kapsamı, seyahat tarihleri ve detaylı şartlar için www.turkishairlines.com, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya THY satış ofislerinden bilgi alabiliyor.

Kampanyanın özellikle uygun fiyatlarla Avrupa seyahati planlayan yolcular tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.