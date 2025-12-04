Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, kıyı Ege başta olmak üzere birçok kentte sağanak ve gök gürültülü yağışlar gün boyunca etkisini gösterecek.

Yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu. Uyarıda; Antalya il genelinde çok şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Burdur ve Isparta için de şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışların cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.