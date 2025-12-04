Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Sorumlu Madencilik Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de dünyada bulunan 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, ülkemizin bor, soda külü, alçı taşı ve kromda dünya ilk 5’i içinde yer aldığını söyledi.

6 Milyar Doları Aşan Maden İhracatı

2024 maden ihracatı: 6 milyar dolar

2025 ilk 11 ay: 5,1 milyar dolar

2025 ilk 11 ay: 5,1 milyar dolar

Yıl sonu hedefi: 6 milyar doların üzerine çıkmak

Sektörün ekonomik büyüklüğü 363 milyar TL’ye ulaştı. Madencilikte doğrudan istihdam 141 bin kişi seviyesinde.

Çevre ve Güvenlik Vurgusu

2025’in ilk 10 ayında 1.323 firmaya idari para cezası

2.043 faaliyet durdurma kararı

Rehabilite edilen sahalara 23,7 milyon ağaç

Bayraktar:

“Madencilik çevreye rağmen değil, çevre ile uyumlu yapılacak.” dedi.

Stratejik Madenlerde Dev Adımlar

Bakan Bayraktar, "Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu"nu yayımladıklarını anımsatarak,

"Kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik. Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk. Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Nadir Toprak Elementlerinde Dünya Liderliği Hedefi

📍 Eskişehir Beylikova sahasında:

694 milyon ton kaynak tespit edildi

Dünya 2. büyük rezerv

Hedefler:

2026’da sanayi tesisinin temeli

2 yıl içinde üretime geçiş

Saflaştırmada %93+ teknoloji

Eti Maden’den Rekorlar

Geçen yıl 2,5 milyon ton bor satışı

1,32 milyar dolar gelir

Kırka’da lityum üretimi başladı

Yeni Hedef: İstanbul’da Maden Borsası

EPİAŞ başvuru süreci başlattı

Madenlerin stratejik değerine göre yönetimi resmi olarak başlayacak

Uluslararası Madencilik Girişimleri

Türkiye, yurt dışında da madencilik yatırımlarını genişletiyor:

Üretim / Arama Yapılan Ülkeler Nijer — Altın üretimi başlıyor Özbekistan — Farklı maden projeleri Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya, Suriye

Nihai Hedef

Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 7. sırada olduğunu ve 2024 itibarıyla sektörün 363 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştığını söyledi. Madencilik sektörü ile 141 bin doğrudan istihdama ulaşıldığına dikkati çeken Bayraktar,