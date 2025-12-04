Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Sorumlu Madencilik Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de dünyada bulunan 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, ülkemizin bor, soda külü, alçı taşı ve kromda dünya ilk 5’i içinde yer aldığını söyledi.
6 Milyar Doları Aşan Maden İhracatı
-
2024 maden ihracatı: 6 milyar dolar
-
2025 ilk 11 ay: 5,1 milyar dolar
-
Yıl sonu hedefi: 6 milyar doların üzerine çıkmak
Sektörün ekonomik büyüklüğü 363 milyar TL’ye ulaştı. Madencilikte doğrudan istihdam 141 bin kişi seviyesinde.
Çevre ve Güvenlik Vurgusu
-
2025’in ilk 10 ayında 1.323 firmaya idari para cezası
-
2.043 faaliyet durdurma kararı
-
Rehabilite edilen sahalara 23,7 milyon ağaç
Bayraktar:
“Madencilik çevreye rağmen değil, çevre ile uyumlu yapılacak.” dedi.
Stratejik Madenlerde Dev Adımlar
Bakan Bayraktar, "Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu"nu yayımladıklarını anımsatarak,
"Kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik. Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk. Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
Nadir Toprak Elementlerinde Dünya Liderliği Hedefi
📍 Eskişehir Beylikova sahasında:
-
694 milyon ton kaynak tespit edildi
-
Dünya 2. büyük rezerv
Hedefler:
-
2026’da sanayi tesisinin temeli
-
2 yıl içinde üretime geçiş
-
Saflaştırmada %93+ teknoloji
Eti Maden’den Rekorlar
-
Geçen yıl 2,5 milyon ton bor satışı
-
1,32 milyar dolar gelir
-
Kırka’da lityum üretimi başladı
Yeni Hedef: İstanbul’da Maden Borsası
-
EPİAŞ başvuru süreci başlattı
-
Madenlerin stratejik değerine göre yönetimi resmi olarak başlayacak
Uluslararası Madencilik Girişimleri
Türkiye, yurt dışında da madencilik yatırımlarını genişletiyor:
|Üretim / Arama Yapılan Ülkeler
|Nijer — Altın üretimi başlıyor
|Özbekistan — Farklı maden projeleri
|Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya, Suriye
Nihai Hedef
Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 7. sırada olduğunu ve 2024 itibarıyla sektörün 363 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştığını söyledi. Madencilik sektörü ile 141 bin doğrudan istihdama ulaşıldığına dikkati çeken Bayraktar,
"Madencilikte 2002'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) payı binde 6'larda iken hedefimiz bu oranı yüzde 5 seviyesine yükseltmek. İş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, çevreye rağmen değil çevreyle uyumlu bir biçimde, ham madde olarak değil katma değerli hale getirerek ara ürün ve uç ürüne dönüştürmek istiyoruz." dedi.