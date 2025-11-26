ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Aylardır sonuçları bekleyen TUS adayları için süreç resmi olarak tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin açıklamasıyla birlikte erişime açıldı.

13–19 Kasım tarihleri arasında tercih işlemleri alınan 2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme süreci sona ererken, adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr/” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ek yerleştirme işlemlerinin ilgili kılavuz doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, TUS adaylarının yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylara sistem üzerinden ulaşabileceği ifade edildi.

TUS ek yerleştirme ile birlikte uzmanlık eğitimi için ikinci bir şansı değerlendiren adaylar, boş kalan kontenjanlara yerleşme fırsatı buldu. Sağlık alanında uzmanlaşmak isteyen binlerce aday açısından kritik önem taşıyan yerleştirmeler, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitim yolculuğunda yeni bir aşamayı temsil ediyor.

ÖSYM’nin sınav ve yerleştirme takviminde yer alan diğer süreçler ise yıl boyunca güncellenmeye devam edecek. Adaylar, güncel duyurular ve yeni sınav takvimleri için ÖSYM’nin resmi internet sayfasını düzenli olarak takip edebilecek.