Kahramanmaraş’ta eğitim alanında faaliyet gösteren vakıflar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için örnek bir dayanışma çalışmasına daha imza attı. Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ile Çınar Şirketler Grubu tarafından kurulan HAÇEV – Hacıömeroğlu Çınar Eğitim Vakfı, Şehit Öğretmen Nurettin Arslan İlkokulu ve Şehit Öğretmen Nurettin Arslan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim gören tüm öğrencilere giyim desteği sağladı.

Gerçekleştirilen yardım programında, iki okulda okuyan öğrenciler kendilerine teslim edilen giyim paketleriyle büyük sevinç yaşadı. Vakıf temsilcileri ve eğitim yöneticileri sınıfları ziyaret ederek hediyeleri bizzat öğrencilere takdim etti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanan bu çalışma, ilçede önemli bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi.