Program TOBB Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak programın açılışını gerçekleştirdi.

Çelenk sunma programının ardından kutlamalar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ile devam etti.

Törene; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tümgeneral Mahmut Sert, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in kutlama mesajının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını Okul Müdürü Tuba Köşgeroğlu yaptı.

Emekli öğretmenler adına söz alan Fahri Pehlivan, mesleğin sorumluluğu ve onuruna dair duygulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir ülkenin kaderini şekillendiren en güçlü irade olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil, yaşamın her alanında örnek olmayı sürdürüyor. Diktiğimiz her fidan gibi, her öğrenciye dokunuş da geleceğimize bırakılan bir izdir. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 171 öğretmenimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimize özverileri için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

Program, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına canlı solo müzik dinletisi ve deprem şehidi öğretmen Fatma Yıldırım’ın “Gülce” adlı şiirinin okunmasıyla devam etti.

Adaylığı kaldırılan öğretmenler sahneye davet edilerek mesleki yeminlerini etti.

Ardından öğrenciler tarafından “Ben Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı şiir okunurken, “Öğretmen Bir Nehir Olabilir mi?” adlı oratoryo büyük beğeni topladı.

Sosyal Bilimler Lisesi Halk Oyunları ekibinin Zeybek Gösterisi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen–öğrenci korosunun canlı müzik dinletisi salonda coşkulu anlar yaşattı.

Programın sonunda emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri, Vali Mükerrem Ünlüer tarafından takdim edildi, belgelerini alan öğretmenler duygulu anlar yaşadı.