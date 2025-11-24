Bir hafta boyunca devam eden yoğun denetimler ve operasyonlar kapsamında yüzlerce şüpheli yakalanırken, önemli miktarda yasa dışı madde ve silah ele geçirildi.

Asayiş Uygulamalarında 74 Şüpheli Yakalandı

Kent genelinde yapılan asayiş taramalarında 36.245 kişi sorgulandı, aranan 74 kişi yakalandı ve bu kişilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda; 11 ruhsatsız tabanca, 845 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 11 kesici/delici alet, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Narkotik Operasyonlarında 95 Tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir hafta içinde 81 farklı olaya müdahale etti ve toplam 95 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi:

Kaçakçılık Operasyonlarında Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda 9 kişi hakkında adli işlem yapılırken gerçekleştirilen operasyonlarda 4.373 paket kaçak makaron sigara, 550 kutu gümrük kaçağı alkollü içki, 35 kilogram nargile tütünü, 2 adet kaçak cep telefonu 539 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede 18 Kişi Göç İdaresi’ne Teslim Edildi

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde:2.048 şahıs sorgulandı, 50 araç kontrol edildi, 18 düzensiz göçmen Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Trafik Denetimlerinde 27 Bin Araç Kontrol Edildi

Trafik ekiplerinin yoğun denetimleri kapsamında: 27.373 araç ve 4.355 motosiklet kontrol edildi, 3.564 araç/sürücüye cezai işlem uygulandı, 109 araç trafikten men edildi, 4.647 araçta alkol kontrolü yapıldı, 572 okul servisi denetlendi, 412 sürücüye evrak ve belge kullanımı konusunda işlem yapıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek halkın huzur ve güvenliği için tüm birimlerin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Kent genelinde gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı operasyonlar, Kahramanmaraş’ın güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendirildi.