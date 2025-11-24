Olay yerine hızla intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, camide maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Olay, Göksun merkezde bulunan Beyazıt Camii'nde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve diğer acil durum ekipleri, alevlere anında müdahale etti. Hızlı ve koordineli çalışmanın sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, caminin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması sevindirici olsa da, kısa süre önce yeniden ayağa kaldırılan camide hasar oluşması üzüntüye neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Ekipler, yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.