Programda, Türkiye’nin en büyük Türk bayrağının Ahır Dağı’nda yapım süreci tüm detaylarıyla ele alındı. Aylar süren emek, zorlu doğa şartları, dağlık arazinin güçlükleri ve ekiplerin sarsılmaz vatan sevgisi; dev bayrağın gökyüzüyle buluşmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini gözler önüne serdi.

Yapım sürecinde görev alan ekip üyeleri, yaşadıkları zorlukları, hissettikleri sorumluluğu ve o anlara dair duygu dolu tecrübelerini programda ilk ağızdan anlattı. Bayrağın üretiminden dağa taşınmasına, kurulmasından göndere çekilmesine kadar geçen tüm süreç, etkileyici görüntülerle ekrana taşındı.

Yayınlanan özel bölüm, izleyicilere hem gurur hem de duygusal anlar yaşattı. Sabır Yükü, bu anlamlı projeyi ekranlara taşıyarak büyük takdir toplarken, Aksu TV’nin yeni yayın dönemindeki güçlü yapımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.