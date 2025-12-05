İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’a yönelik ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı. Bakan Yerlikaya, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 51’inin tutuklandığını, 24 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını, diğer zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğünü belirtti.

“Çok boyutlu bir devlet refleksi” vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."