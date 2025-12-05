Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek’in yaralanmasıyla ilgili ceza davasında ilk duruşma bugün Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Zeyrek, 6 Haziran’da evinin havuz makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek ise kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

İddianameye göre 2’si tutuklu toplam 10 sanık, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Tutuklu sanıklardan havuzun elektromekanik tesisatını yapan N.B’nin yetkinlik belgesi olmadan işlem yaptığı, uygun olmayan ekipman kullandığı ve elektrik panosunu usulsüz monte ettiği öne sürülüyor. Elektrik motorunun bakımını gerçekleştiren H.İ’nin ise gerekli izolasyonu sağlamadan montaj yaptığı iddia ediliyor.

Site görevlisi, havuz bakım personeli, elektrik dağıtım firması çalışanı, bobinajcı ve yapı denetim firmasında görevli mühendisler de gerekli önlemleri almadıkları ve denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dosyada sanık olarak yer alıyor.

Bilirkişi raporlarında kusur dağılımı ayrıntılı şekilde incelenirken, Ferdi Zeyrek’in olaya ilişkin sorumluluğu konusunda değerlendirmenin mahkemeye iletildiği kaydedildi.