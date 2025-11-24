Murat Üstel’in hazırlayıp sunduğu program, cuma akşamlarının vazgeçilmez yayınları arasına girdi. Programda izleyiciler hem müzik dolu keyifli anlar yaşıyor hem de sanatçıların bilinmeyen yönlerine dair samimi sohbetlere tanıklık ediyor.

Bu haftaki bölümün konuğu, Kahramanmaraş’ın sevilen sanatçılarından Yusuf İslam Bilir oldu. Bilir, kendine özgü yorumuyla seslendirdiği eserler ve içten sohbetiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sıcak atmosferi, doğal sohbet dili ve müzikle iç içe geçen yapısıyla program, Aksu TV izleyicilerinden tam not aldı. “Bir Şarkılık Sohbet”, her cuma akşamı müzik severlerle buluşmaya devam edecek.