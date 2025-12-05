Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Gazi Paşa Atatürk İlkokulu’nda sabah saatlerinde ortaya çıkan bilinmeyen koku, öğrenciler arasında endişeye yol açtı.
Sınıflarda rahatsızlanan çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri öğrencileri ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere naklederken, itfaiye ekipleri okul binasında detaylı inceleme başlattı.
Oluşan kokunun kaynağının tespit edilmesi için binanın çeşitli bölümlerinde ölçüm çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını belirtti.