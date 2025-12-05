ATV ekranlarının uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümünde yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya Bursa’nın Gemlik ilçesinden katılan 35 yaşındaki Anıl Aslan, sakinliği ve bilgisiyle kısa sürede dikkat çekti. Bir çocuk babası olduğu belirtilen yarışmacı, doğru cevapları arka arkaya vererek 100 bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı.

Programın en çok konuşulan anı da tam bu noktada yaşandı.

Çeyrek altın, gündelik hayatta sıkça kullanılsa da ağırlığı çoğu kişi tarafından net bilinmiyor. İşte bu nedenle hem stüdyoda hem de ekran başında izleyiciler kısa süreli bir heyecan yaşadı.

İzleyiciler Google’a Koştu!

Soru yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada “Çeyrek altın kaç gram?” aramaları yükselişe geçti. Yarışma severler, “Milyoner çeyrek altın sorusu” başlığıyla yorumlarını paylaştı.

Doğru Cevap Ne?

Çeyrek altının standart ağırlığı 1,754 gramdır.

Bu nedenle sorunun doğru cevabı D şıkkı olarak açıklandı.