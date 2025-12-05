İnternet kullanıcıları bugün öğle saatlerinden itibaren pek çok web sitesine erişmekte zorluk yaşamaya başladı. Özellikle popüler sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri ve LinkedIn, Trendyol, Canva gibi uygulamalarda belirgin kesintiler yaşanırken, sorunu araştıran kullanıcılar “Cloudflare çöktü mü?” "Trendyol çöktü mü?" sorusuna yanıt aradı.

500 Internal Server Error Gündemde

Kesinti sırasında kullanıcıların en sık karşılaştığı uyarı, “500 Internal Server Error” oldu. Bu hata, sunucu tarafında yaşanan teknik sorunların kullanıcıya iletilen isteğin yanıtlanmasını engellediğini gösteriyor.

Erişim problemleri nedeniyle hem bireysel kullanıcıların internet deneyimi kesintiye uğradı hem de Cloudflare altyapısını kullanan şirketlerin servislerinde aksamalar görüldü.

Arıza Türkiye Genelinde Hissedildi

Öğle saatlerinde hızla artan şikâyet bildirimleri, özellikle Türkiye çıkışlarında yoğun hata oranlarının yaşandığını ortaya koydu. Birçok web sitesi ya tamamen açılmazken ya da oldukça yavaşladı. API çağrılarının çalışmaması, yönetim panellerine erişilememesi ve proxy bağlantılarındaki sorunlar sistemin geniş çaplı etkilendiğini gösterdi.

Cloudflare Ne Zaman Düzelecek?

Yetkililerden resmi açıklama beklenirken teknik ekiplerin sorunu hızla çözmek için müdahalede bulunduğu ifade ediliyor. Kesintinin kademeli olarak azalması ve hizmetlerin kısa süre içinde normale dönmesi öngörülüyor.

Kullanıcıların Merak Ettikleri: Sorun Benim İnternetimde Mi?

Uzmanlar, bu tür durumlarda yaşanan problemlerin kullanıcı kaynaklı olmadığını, altyapısal bir arıza nedeniyle ortaya çıktığını vurguluyor. Dolayısıyla cihaz ya da modem ayarlarında değişiklik yapmak, büyük ölçüde sorunu çözmeyecektir.