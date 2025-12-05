Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda maruz kaldığı tehlikeleri azaltmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında, çocuklara yönelik şiddet, istismar, yasa dışı ya da zararlı içeriklerin tespit edildiği anda, mahkeme kararı beklenmeden platformlar tarafından hızla kaldırılması zorunlu olacak.

Türkiye’de dijital güvenlik politikaları yeniden şekillenirken, hedef yasakçı değil, koruyucu bir model oluşturmak. Platformların sorumluluğu artırılırken, çocukların kişisel verilerinin güvenliği de güçlü yasal çerçeveyle desteklenecek.

15 Yaş Altına Kesin Yasak

Hazırlanan rapora göre:

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya hesabı açtırılmayacak

Platformlar yaş doğrulama teknolojilerini zorunlu hale getirecek

Zararlı içerik barındırma riskine karşı periyodik raporlama yapılacak

Ebeveyn kontrol araçları erişilebilir ve işlevsel olmak zorunda olacak

Bakanlık, içerik kaldırma mekanizmasının hızlı öz denetim modeliyle çalışmasını istiyor. Böylece, çocuklara zarar veren içeriklere anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Küresel Uygulamalar Dikkate Alındı

Hazırlanan düzenleme, dünyadan örneklerle uyum içinde:

Türkiye ise kendi modelini geliştirerek dijital güvenlikte öncü ülkeler arasına girmeyi hedefliyor.