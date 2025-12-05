Borsa İstanbul’da dün satış baskısı hâkim oldu. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 düşüşle 10.918,51 puandan tamamladı. Yeni işlem gününde ise açılış yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan gerçekleşti.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,12 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör bazlı bakıldığında:

📈 En çok yükselen: Madencilik (%1,64)

📉 En çok düşen: Finansal kiralama – faktoring (%0,70)

Küresel Piyasalar Veri Bekliyor

ABD’de faiz indirim beklentileri güçlü şekilde varlığını korurken, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri (PCE) piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Yatırımcılar temkinli:

📌 Avro Bölgesi büyüme verisi takip edilecek

📌 ABD Michigan tüketici güven endeksi izlenecek

📌 Yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanacak

BIST 100’de Teknik Görünüm

Analistlere göre endekste kritik seviyeler şöyle:

🟢 Destek: 10.900 – 10.800 puan

🔴 Direnç: 11.000 – 11.100 puan

Yatırımcılar, veri akışına bağlı olarak endekste yön arayışının sürebileceği görüşünde.