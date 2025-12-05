Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, apartman ve site yönetimlerinin alacağı kararların doğrudan yaşam kalitesini ve cüzdanları etkilediğini söyleyerek şu uyarıyı yaptı:

“Aidat artış oranları ve bütçe kalemleri detaylı incelenmeli. Olağanüstü giderler açık şekilde açıklanmalı.”

Aidatlar Neye Göre Belirlenecek?

Yeni yılda site aidatlarını belirleyen en büyük gider kalemleri:

Güvenlik personeli

Temizlik hizmetleri

Teknik bakım ve yönetim destekleri

Elektrik, su ve doğal gaz gibi enerji maliyetleri

Asgari ücrette beklenen artışın, site bütçelerine doğrudan yansıyacağına dikkat çeken Sağır:

“Aidat artışları kaçınılmaz olacak. Sakinler gerçekçi beklenti içinde olmalı.” dedi.

Özellikle 24 saat güvenlikli, merkezi sistemle ısınan veya geniş ortak alanlı sitelerde gider baskısının daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Genel Kurulda Nelere Dikkat Edilmeli?

Genel kurullar yalnızca yönetici seçiminden ibaret değil. Sağır’a göre toplantılarda mutlaka şu maddeler değerlendirilmeli:

✔ Gelir-gider tabloları

✔ Yönetim ve denetim raporları

✔ Banka hesap hareketleri

✔ Yedek akçe planlaması

✔ Profesyonel tesis yönetimi gerekliliği

“Şeffaf raporlama yapılmıyorsa aidatlar neden yükseliyor kimse bilemez.”

Toplantıya Gidemeyenler İçin Uyarı

Genel kurula katılamayan kat malikleri:

Mutlaka vekaletname vermeli, aksi hâlde alınan kararlara itiraz hakkı sınırlanabilir.

Ayrıca;

Toplantı ilanı en az 15 gün önce yapılmalı

Gündemde olmayan konular karara bağlanamaz

Katılım Artarsa Aidatlar Daha Adil Olur

Sağır, toplu yaşam alanlarında bilinçli katılımın önemini şöyle özetledi:

"İyi yönetilen sitelerde hem aidat yükü azalır hem yaşam kalitesi yükselir."