Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve hafta sonu için yaygın yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Tahminlere göre yurdun iç ve kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimleri yağışlı geçecek.

Yağışların Ege’nin güneyi ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

Hafta sonu tüm Türkiye yağışlı

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yurdun tamamı yağışlı geçecek.

Yağışların;

Akdeniz kıyıları,

Doğu Anadolu’nun batısı ve

Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde

yer yer kuvvetli olması Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis ve pus bekleniyor.

6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Muğla için turuncu kod; Antalya, İzmir, Aydın, Burdur ve Isparta için sarı kodlu uyarı yayımlandı.