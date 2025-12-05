Afyonkarahisar’da Eski Belediye Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ve sürücüler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Serviste bulunan öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.